«Товарищ Дональд Фредович»: Трамп счел себя коммунистом, достойным стоять в одном ряду с Лениным

За пару недель президент США упомянул коммунизм более 80 раз. Почему у него «пластинку заело»? Андрей Захарченко На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Ющенко Геннадий Зюганов Константин Блохин Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.