БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 605 подписчиков

«Товарищ Дональд Фредович»: Трамп счел себя коммунистом, достойным стоять в одном ряду с Лениным

«Товарищ Дональд Фредович»: Трамп счел себя коммунистом, достойным стоять в одном ряду с Лениным

За пару недель президент США упомянул коммунизм более 80 раз. Почему у него «пластинку заело»? Андрей Захарченко На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Ющенко Геннадий Зюганов Константин Блохин Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
ЛУЧШЕ БЫ, ЛЕЖАЛ РЯДОМ С НИМ ! ТОЛЬКО В ВОЕМ СКЛЕПЕ НА ФАШИНТОНЩИНЕ !
Ответить
3 н.