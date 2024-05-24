Где создавались знаменитые советские воздушно-реактивные двигатели?

3,7K прочитали Еще в годы войны в феврале 1943 г. для концентрации усилий по созданию появившегося нового вида авиационной техники — реактивных двигателей был создан Завод №300, впоследствии переименованный в АМНТК “Союз”.
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