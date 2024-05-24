Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Для решения данного вопроса, как говорят кухОнные шефы, нужны, всего лишь, два ингредиента - СМЕЛОСТЬ и РЕШИТЕЛЬНОСТЬ...Расстрел американ...
  • Sergey Ivanov
    Итак, нас снова обмануууули! Надули!! Подло, нагло обманули! Ну, а как назвать человека, которого жулик обманывает по...«Решим проблему в...
  • Лев Добрый
    Так валяйте с территорий стран проститутки НАТУ, а мы посмотрим, что останется от этих территорий!🤠😜😱👈👍«Видно даже из ко...

Где создавались знаменитые советские воздушно-реактивные двигатели?

Где создавались знаменитые советские воздушно-реактивные двигатели?

3,7K прочитали Еще в годы войны в феврале 1943 г. для концентрации усилий по созданию появившегося нового вида авиационной техники — реактивных двигателей был создан Завод №300, впоследствии переименованный в АМНТК “Союз”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх