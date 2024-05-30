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Путин сегодня в Кремле вручит госнаграды.

Владимир Путин вручит сегодня высшие государственные награды за заслуги в разных областях. В церемонии примут участие более тридцати награжденных орденами, медалями и почетными званиями, сообщили в пресс-службе Кремля.

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