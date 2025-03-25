«К гигиене не приучены»: дети мигрантов заразили гепатитом целую школу в Самаре

Регина Толстоброва Никакой пользы от мигрантов, только один вред.И что думает власть, они столько заразы разведут. Чего сюда едут, как медом тут намазано.

Борис Пронин Власть живёт в параллельной реальности и с мигрантами не пересекается нигде.