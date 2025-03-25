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«К гигиене не приучены»: дети мигрантов заразили гепатитом целую школу в Самаре

«К гигиене не приучены»: дети мигрантов заразили гепатитом целую школу в Самаре

Мигрантские сводки Фото: сайт yarkoeplamya.ru Вспышка опасного заболевания зафиксирована в школе № 156.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Никакой пользы  от мигрантов, только один вред.И что думает власть, они столько заразы разведут. Чего сюда едут, как  медом тут намазано.
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16 час.
Борис Пронин
Власть живёт в параллельной реальности и с мигрантами не пересекается нигде.
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14 час.
Владимир Елкин
Наша власть толерантна! Убивает своё население в угоду приезжим больным среднеазиатским тварям! Дождутся, когда коренные народы России их на кол посадят!
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10 час.
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