Мигрантские сводки Фото: сайт yarkoeplamya.ru Вспышка опасного заболевания зафиксирована в школе № 156.
«К гигиене не приучены»: дети мигрантов заразили гепатитом целую школу в Самаре
Комментарии
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Регина Толстоброва
Никакой пользы от мигрантов, только один вред.И что думает власть, они столько заразы разведут. Чего сюда едут, как медом тут намазано.
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16 час.
Борис Пронин
Власть живёт в параллельной реальности и с мигрантами не пересекается нигде.
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14 час.
Владимир Елкин
Наша власть толерантна! Убивает своё население в угоду приезжим больным среднеазиатским тварям! Дождутся, когда коренные народы России их на кол посадят!
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10 час.
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