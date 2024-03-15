Наркоман поджег полицейский участок на Алтае

Так мужчина хотел выразить недовольство из-за того, что его привлекли к административной ответственности В Республике Алтае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в поджоге здания отдела полиции в селе Чемал, сообщили сообщили в СУ СКР по региону.