Наркоман поджег полицейский участок на Алтае

Так мужчина хотел выразить недовольство из-за того, что его привлекли к административной ответственности В Республике Алтае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в поджоге здания отдела полиции в селе Чемал, сообщили сообщили в СУ СКР по региону.
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