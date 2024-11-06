В Екатеринбурге водитель скончался за рулем и съехал с дороги

В Чкаловском районе недалеко от СНТ «Поле чудес» произошла трагедия: 5 ноября около 17:10 73-летний водитель автомобиля «Иж» потерял управление на грунтовой дороге, съехал с проезжей части и врезался в дерево, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.