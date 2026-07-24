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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вембаньяма о скидке «Сперс»: «Современная НБА такова, что потенциал команд часто не реализуется из-за денег. Но мы должны этого избежать»

Лидер « Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма объяснил свое решение подписать пятилетний контракт на 252 миллиона долларов, отказавшись от супермаксимального продления.

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