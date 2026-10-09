Наумов назвал два возможных результата матча «Краснодар» - «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2026/27 между «Краснодаром» и «Зенитом».
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