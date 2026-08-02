БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дороги плывут, бюджеты вообще уплывают: Раскрыт секрет ошеломляющего качества уральских дорог

Дороги плывут, бюджеты вообще уплывают: Раскрыт секрет ошеломляющего качества уральских дорог

Российские водители раскрыли страшную тайну, почему в Эмиратах асфальт не плавится Герман Галкин Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Трассы Челябинской области несколько дней подряд были закрыты для передвижения фур — из-за аномальной жары.

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Комментарии
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ИВ
Игорь Вершинин
Рамиль Шайдуллин, а кто его начальник Ирек Файзулин, а высший начальник? Правильно, незаменимый строитель Марат Хуснуллин0 есть еще вопросы? В крыму дороги тоже плывут. Не пора ли этого незаменимого строителя отправить строить дороги в Воркуте?
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1 м.
туся петрова
И  бордюров  смена летние  на  осенние ,зимние  на  весенние 😡🤪
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1 м.