Дороги плывут, бюджеты вообще уплывают: Раскрыт секрет ошеломляющего качества уральских дорог

ИВ

Игорь Вершинин

Рамиль Шайдуллин, а кто его начальник Ирек Файзулин, а высший начальник? Правильно, незаменимый строитель Марат Хуснуллин0 есть еще вопросы? В крыму дороги тоже плывут. Не пора ли этого незаменимого строителя отправить строить дороги в Воркуте?