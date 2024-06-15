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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валттери Боттас: «Заубер» / «Ауди» остается вариантом, но я не могу слишком долго ждать»

Пилот «Заубера» Валттери Боттас сообщил, что у него есть шансы заключить новую сделку со своей командой, которая с сезона-2026 будет выступать как «Ауди».

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