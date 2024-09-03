Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Больше никаких красных линий». Россия меняет ядерную доктрину: что на самом деле мог задумать Путин?

«Больше никаких красных линий». Россия меняет ядерную доктрину: что на самом деле мог задумать Путин?

В минувшее воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков неожиданно заявил – Кремль меняет свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.

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