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Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца высоким спросом

Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца высоким спросом

Куриные яйца резко подорожали из-за повысившегося на них спроса. Такое пояснение на вопрос РБК по поводу подорожания яиц дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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Комментарии
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виктор климахин
пиздит   стерва   продалась   врагам   России   и   Россиян   другого   не  дано
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3 час.
Татьяна Романова
Интересное объяснение от задовны. Выходит для того, чтобы цены не повышались нужно ограничить спрос на товар, а чтобы ограничить спрос на товар нужно производить говно, которое не будет пользоваться спросом. Ху...ня какая-то получается.
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2 час.
Степан Иванов
Врёт она! Не может быть такого, чтобы вчера во ВСЕХ магазинах страны упаковка яиц на полных полках стоила 70 руб., а завтра с утра стала стоить 100 руб., т. е. на 70% больше. Это в лучшем случае провокация,  а в худшем - ДИВЕРСИЯ, за которую должен ответить конкретный исполнитель по всем законам военного времени.
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38 мин.

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