Куриные яйца резко подорожали из-за повысившегося на них спроса. Такое пояснение на вопрос РБК по поводу подорожания яиц дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца высоким спросом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
пиздит стерва продалась врагам России и Россиян другого не дано
Ответить
3 час.
Татьяна Романова
Интересное объяснение от задовны. Выходит для того, чтобы цены не повышались нужно ограничить спрос на товар, а чтобы ограничить спрос на товар нужно производить говно, которое не будет пользоваться спросом. Ху...ня какая-то получается.
Ответить
2 час.
Степан Иванов
Врёт она! Не может быть такого, чтобы вчера во ВСЕХ магазинах страны упаковка яиц на полных полках стоила 70 руб., а завтра с утра стала стоить 100 руб., т. е. на 70% больше. Это в лучшем случае провокация, а в худшем - ДИВЕРСИЯ, за которую должен ответить конкретный исполнитель по всем законам военного времени.
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии