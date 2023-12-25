Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца высоким спросом

Интересное объяснение от задовны. Выходит для того, чтобы цены не повышались нужно ограничить спрос на товар, а чтобы ограничить спрос на товар нужно производить говно, которое не будет пользоваться спросом. Ху...ня какая-то получается.

Степан Иванов

Врёт она! Не может быть такого, чтобы вчера во ВСЕХ магазинах страны упаковка яиц на полных полках стоила 70 руб., а завтра с утра стала стоить 100 руб., т. е. на 70% больше. Это в лучшем случае провокация, а в худшем - ДИВЕРСИЯ, за которую должен ответить конкретный исполнитель по всем законам военного времени.