Юрист Безделин: Постоянно срабатывающая сигнализация ночью незаконна

Припаркованная машина во дворе дома — не гарант отсутствия штрафов. Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин рассказал агентству «Прайм», в каких случаях за подобную стоянку могут оштрафовать.
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