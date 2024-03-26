Фицо подтвердил генералу НАТО намерение помогать Украине всем, кроме оружия

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо подтвердил главкому объединенными силами Североатлантического блока в Европе Кристоферу Каволи намерение страны помогать киевскому режиму всеми способами, кроме поставок оружия.
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