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Фицо подтвердил генералу НАТО намерение помогать Украине всем, кроме оружия

Фицо подтвердил генералу НАТО намерение помогать Украине всем, кроме оружия

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо подтвердил главкому объединенными силами Североатлантического блока в Европе Кристоферу Каволи намерение страны помогать киевскому режиму всеми способами, кроме поставок оружия.

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