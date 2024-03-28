Джерри Брукхаймер: сейчас пишется сценарий “Сокровище нации 3” – фильм выйде...

Джерри Брукхаймер: сейчас пишется сценарий “Сокровище нации 3” – фильм выйдет только при участии в нем Николаса КейджаПродюсер Джерри Брукхаймер дал интервью изданию Movie Web, в котором поделился информацией о том, в каком состоянии находится производство фильма Сокровище нации 3.