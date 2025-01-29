Госдума потребует от США и ООН расследовать слухи о покушении на Путина

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. Государственная дума России намерена обратиться в Конгресс США и ООН с требованием провести детальное расследование заявлений о возможной причастности американской администрации к подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.
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