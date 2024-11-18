Александр Овечкин забросил 864-ю шайбу в НХЛ

Российский хоккеист сократил отставание от Гретцки до 30 голов Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумел сократить отставание от канадского форварда Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 30 шайб.