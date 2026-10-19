Бывший губернатор американского штата Северная Каролина Рой Купер на момент исполнения своих обязанностей освободил из-под стражи мужчину, который впоследствии совершил убийство в метро украинской беженки Ирины Заруцкой, заявил президент США Дональд Трамп.
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