Зарезанного мужчину нашли в московской квартире

Мужчину убили на востоке Москвы. Подозреваемого в преступлении оперативно задержании. Труп 49-летнего мужчины был обнаружен в квартире жилого дома, расположенного на Зеленом проспекте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
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