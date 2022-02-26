Канат Ислам потерпел первое поражение в карьере

В США прошло возвращение казахстанского бойца Каната Ислама на ринг, однако оно было не удачным. Канат проиграл решением судей британцу Джимми Келли, который по итогам поединка стал обладателем пояса WBO Global.
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