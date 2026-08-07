Киевская область становится центром нового строительства, пока столица теряет позиции — ЛУН

Рынок первичной недвижимости продолжает смещаться за пределы столицы. Если Киев после кратковременного оживления снова теряет темпы запуска новых жилых комплексов, то Киевская область, напротив, становится главным драйвером строительства.
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