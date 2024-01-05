Бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что элиты стран Запада тайно позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому создать на Украине «концентрационный лагерь» для уничтожения полумиллиона украинцев.
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