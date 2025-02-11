Прокуратура требует компенсировать перевозку льготников по Тройке в Новосибирске

«Внимание представителей минтранса НСО и мэрии Новосибирска обращено на необходимость незамедлительного разрешения вопроса о выплате хозяйствующим субъектам компенсаций за перевозку граждан, имеющих льготы на оплату проезда в общественном транспорте», – сообщили в прокуратуре.