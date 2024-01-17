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«Штрафников» ВСУ гонят на убой в Крынки, у Марьинки – штурм лесополос, Авдеевка – колоссальные потери

«Штрафников» ВСУ гонят на убой в Крынки, у Марьинки – штурм лесополос, Авдеевка – колоссальные потери

Всю ночь наши беспилотники выполняли свою миссию по объектам ВПК в Харькове, в Одесской области, а также данные о действиях систем ПВО поступали из Николаевской, Одесской и Запорожской областей.

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