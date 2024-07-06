В Ярославле состоялись сборы со специалистами радиационной, химической и биологической защиты МЧС России

Во Всероссийских сборах с должностными лицами МЧС России, обеспечивающими реализацию вопросов радиационной, химической и биологической защиты населения, принимали участие свыше 120 сотрудников центрального аппарата, территориальных органов и учреждений МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии