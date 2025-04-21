Снегопад и ветер нарушили электроснабжение в трех городах и районах Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 апреля, ФедералПресс. Неблагоприятные погодные условия стали причиной массовых отключений электроснабжения в столице Сибири, а также в Бердске, Оби, а также в Мошковском, Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области.