Снегопад и ветер нарушили электроснабжение в трех городах и районах Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 апреля, ФедералПресс. Неблагоприятные погодные условия стали причиной массовых отключений электроснабжения в столице Сибири, а также в Бердске, Оби, а также в Мошковском, Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области.
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