ЦАХАЛ анонсировала созыв правительства Израиля для обсуждения ответного удара

Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер заявил о том, что правительство страны соберется в воскресенье, 14 апреля, для принятия решения об ответном ударе Израиля после ночной атаки Ирана.
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