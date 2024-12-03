Подсчитано, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить «однушку» в Москве в ипотеку

Зарплата заемщика, который сегодня решится взять ипотеку на однокомнатную квартиру в Москве по рыночным ставкам и будет выплачивать ее без серьезной нагрузки на бюджет, должна в пять раз превышать среднюю заработную плату в столице, пришли к выводу специалисты Банки.