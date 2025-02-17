Ротенберг считает победу над «Северсталью» лучшей для СКА в этом сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал победу над «Северсталью» (5:3) лучшей для клуба в сезоне КХЛ подвижению исамоотдачеГлавный тренер СКА Роман Ротенберг назвал победу над «Северсталью» (5:3) лучшей для клуба в сезоне КХЛ подвижению исамоотдаче«Видно было, что где-тоуже играли на морально-волевых.