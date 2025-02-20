Суд признал законным приговор Пономареву за оправдание терроризма, фейки о ВС РФ

Апелляционный военный суд признал законным 10-летний приговор бывшему депутату Государственной думы Илье Пономареву по делу об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии