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Овечкин о возможном обмене Кузнецова: «Не хотелось бы, но все зависит не от меня. Надеюсь, этого не произойдет, потому что он мой близкий друг»

В июле обозреватель Майк Фогель сообщил, что форвард просил руководство клуба об обмене по ходу прошлого сезона.

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