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Садовод Сидельников: пионы нужно пересаживать в сентябре

Садовод Сидельников: пионы нужно пересаживать в сентябре

В средней полосе пионы цветут в июне, но это не значит, что они не требуют ухода в другие месяцы. О саде будущего сезона нужно позаботиться заранее.

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