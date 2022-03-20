Любимов: для решения проблем в ЖКХ требуется тотальная цифровизация

«Для разрешения наболевших проблем требуется тотальная цифровизация процессов, которая приведет созданию транспарентной системы ЖКХ и бытового обслуживания, очищенной от коррупционной составляющей и простого разгильдяйства», — сказал глава области.
«Для разрешения наболевших проблем требуется тотальная цифровизация процессов, которая приведет созданию транспарентной системы ЖКХ и бытового обслуживания, очищенной от коррупционной составляющей и простого разгильдяйства», — сказал глава области.
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