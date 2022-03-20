Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вася Искандер
    Пусть земля им будет пухом! Вечная память!Любимов: ещё четв...
  • swetlana werwein
    Солнышки наши... вечная благодарность...Любимов: ещё четв...
  • Нина Алимова
    Вечная память дорогим нашим воинам! Помнить будем! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏Любимов: ещё четв...

Любимов: для решения проблем в ЖКХ требуется тотальная цифровизация

Любимов: для решения проблем в ЖКХ требуется тотальная цифровизация

«Для разрешения наболевших проблем требуется тотальная цифровизация процессов, которая приведет созданию транспарентной системы ЖКХ и бытового обслуживания, очищенной от коррупционной составляющей и простого разгильдяйства», — сказал глава области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх