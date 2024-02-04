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Депутат Журова заявила, что в деле Валиевой был политический заказ

Депутат Журова заявила, что в деле Валиевой был политический заказ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что международные организации не будут вставать на сторону российской фигуристки Камилы Валиевой, если российская сторона подаст апелляцию на ее дисквалификацию.

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