Zl Россия в 2014 году была не готова к противостоянию с коллективным Западом, поэтому начинать военную операцию на Украине тогда было «нереалистично», заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Путин объяснил, почему спецоперация не могла начаться в 2014-м
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Степанян
Патриоты России не в Кремле, не на Садовом кольце и не на Невском проспекте, а там, где выращивают хлеб в регионах неустойчивого земледелия, в шахтах Кузбасса и буроввх Уренгоя… Россию, с таким народом, победить невозможно! Только за ошибки руководства народ расплачивается жизнями своих сыновей и дочерей, по сути золотым генофондом страны!
Ответить
2 час.
ВС
Владимир Степанян
Говорю об этом вслух не для того, чтобы очернить «вчера», а для того, чтобы такое не повторилось «завтра».
Ответить
1 час.
Людмила Фирстова
Ты говоришь вслух, потому что не русский, живёшь не в России!
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии