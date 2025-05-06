Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин объяснил, почему спецоперация не могла начаться в 2014-м

Путин объяснил, почему спецоперация не могла начаться в 2014-м

Zl   Россия в 2014 году была не готова к противостоянию с коллективным Западом, поэтому начинать военную операцию на Украине тогда было «нереалистично», заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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Комментарии
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Владимир Степанян
Патриоты России не в Кремле, не на Садовом кольце и не на Невском проспекте, а там, где выращивают хлеб в регионах неустойчивого земледелия, в шахтах Кузбасса и буроввх Уренгоя… Россию, с таким народом, победить невозможно! Только за ошибки руководства народ расплачивается жизнями своих сыновей и дочерей, по сути золотым генофондом страны!
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2 час.
ВС
Владимир Степанян
Говорю об этом вслух не для того, чтобы очернить «вчера», а для того, чтобы такое не повторилось «завтра».
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1 час.
Людмила Фирстова
Ты говоришь вслух, потому что не русский, живёшь не в России!
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18 мин.
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