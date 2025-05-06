Владимир Степанян

Патриоты России не в Кремле, не на Садовом кольце и не на Невском проспекте, а там, где выращивают хлеб в регионах неустойчивого земледелия, в шахтах Кузбасса и буроввх Уренгоя… Россию, с таким народом, победить невозможно! Только за ошибки руководства народ расплачивается жизнями своих сыновей и дочерей, по сути золотым генофондом страны!