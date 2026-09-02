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Регионы России

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Иордания перехватила 10 из 13 иранских баллистических ракет

Иордания перехватила 10 из 13 иранских баллистических ракет

Вооружённые силы Иордании подтвердили перехват 10 из 13 баллистических ракет, запущенных с территории Ирана в направлении воздушного пространства королевства.

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