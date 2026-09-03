В школах Смоленской области ужесточили контроль доступа и усилили пропускной режим

В школах Смоленской области вступают в силу новые, более строгие правила безопасности. Главное изменение касается доступа на территорию учебных заведений: теперь попасть внутрь будет гораздо сложнее, а порядок посещения регламентируется максимально жёстко.
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