Станет развалом для коллективного Запада – политолог Мухин оценил парад Победы Евгения КомароваПроводимый в честь 80-летия Победы в ВОВ парад покажет «развал» коллективного Запада, утверждает политолог Алексей Мухин.
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