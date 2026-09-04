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Пятый канал

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Взрыв и дым: Зеленский заявил, что дрон чуть ли не прилетел в кабинет главы СБУ

Взрыв и дым: Зеленский заявил, что дрон чуть ли не прилетел в кабинет главы СБУ

Кадры сейчас приходят из центра Киева. Там горит здание Службы безопасности Украины. По словам очевидцев, сначала прогремел взрыв, затем из окон повалил дым, фасад сильно поврежден.

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