Взрыв и дым: Зеленский заявил, что дрон чуть ли не прилетел в кабинет главы СБУ

Кадры сейчас приходят из центра Киева. Там горит здание Службы безопасности Украины. По словам очевидцев, сначала прогремел взрыв, затем из окон повалил дым, фасад сильно поврежден.
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