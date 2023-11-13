Главная больница сектора Газа не работает из-за отсутствия электричества

Израиль уверяет, что доставил топливо к больнице.фото: wikipedia.org/Wafa--> Ни одна из операционных в больнице Аль-Шифа — крупнейшем медицинском комплексе в секторе Газа, не работает из-за отсутствия электричества, заявляют местные доктора.