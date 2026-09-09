«WB банк» продлил срок действия программы лояльности с кешбэком 5%

«WB банк» продлил до конца октября срок действия программы лояльности по дебетовым картам, согласно которой пользователи могут получить 5% кешбэка за оплату товаров и услуг картой банка вне маркетплейса, говорится в сообщении пресс-службы РВБ.
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