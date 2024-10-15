«Туман войны» для ВСУ в Курской области: заблуждения, обманы и растущая безнадега

Так, противник мягко говоря сильно не в курсе настоящей ситуации у Любимовки и Ольгинки. Связь между формированиями нарушена, говорится о сложной обстановке, пессимизма постоянно добавляет осенняя распутица – и часто именно погодными условиями объясняются успешные действия российской армии.