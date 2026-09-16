ЕС отменил санкции против Гагариной на 2025 год

Общий суд ЕС частично удовлетворил иск Полины Гагариной, отменив продление санкций на 2025 год. Первоначальное включение в санкционный список в июне 2024 года и продление в сентябре 2024-го оставлены в силе.
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