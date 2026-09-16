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Царьград

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ЕС отменил санкции против Гагариной на 2025 год

ЕС отменил санкции против Гагариной на 2025 год

Общий суд ЕС частично удовлетворил иск Полины Гагариной, отменив продление санкций на 2025 год. Первоначальное включение в санкционный список в июне 2024 года и продление в сентябре 2024-го оставлены в силе.

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