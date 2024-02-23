Фото Зеленского с уничтоженной машиной M1150 Assault Breacher всплыло в Сети

В Сети обнаружили фотографию президента Украины Владимира Зеленского, позирующего в 2023 году на фото редкой инженерной машины M1150 Assault Breacher, которую российские бойцы уничтожили во время освобождения Авдеевки.
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