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Фото Зеленского с уничтоженной машиной M1150 Assault Breacher всплыло в Сети

Фото Зеленского с уничтоженной машиной M1150 Assault Breacher всплыло в Сети

В Сети обнаружили фотографию президента Украины Владимира Зеленского, позирующего в 2023 году на фото редкой инженерной машины M1150 Assault Breacher, которую российские бойцы уничтожили во время освобождения Авдеевки.

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