Перу: 19 сентября власти продлили чрезвычайное положение (ЧП) в округах Писко и Сан-Андрес провинции Писко, департамент Ика, на 60 дней до 18 ноября в целях борьбы с ростом преступности.
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