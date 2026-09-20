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Контрафронт

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Перу: 19 сентября власти продлили чрезвычайное положение (ЧП) в округах Писко и Сан-Андрес провинции...

Перу: 19 сентября власти продлили чрезвычайное положение (ЧП) в округах Писко и Сан-Андрес провинции Писко, департамент Ика, на 60 дней до 18 ноября в целях борьбы с ростом преступности.

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