Варан о завершении карьеры в сборной: «Топ-уровень – как стиральная машина, играешь нон-стоп. Я будто задыхаюсь, игрок пожирает во мне человека»

Рафаэль Варан прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Франции. «Я выложился по полной – физически и психологически, но топ-уровень – это как стиральная машина: ты играешь все время, никогда не останавливаешься.
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