Прогноз погоды в Крыму на 7 января

Прогноз погоды в Крыму на 7 январяВ Симферополе +14 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +13 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +14 и облачно с прояснениямиВ Ялте +10 и малооблачноВ Алуште +11 и облачно с прояснения.