«Русиш швайне, тупой Иван»: Украина показала, кто вторгся в Курскую область

И, ведь, находятся ДЕВКИ, которые рассматривают этих нелюдей как романтический предмет обожания... Непредставимо...

ВК

Виталий Кор

Так кто все это допустил? Почему при перевороте в Киеве войска туда не бросили ? Или опять красные линии которых нет только полоски коричневые на трусах остались.