Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Русиш швайне, тупой Иван»: Украина показала, кто вторгся в Курскую область

«Русиш швайне, тупой Иван»: Украина показала, кто вторгся в Курскую область

Не кино про фашистов Лучшего мотивирующего ролика, чем сняли в Курской области два украинских упыря, сложно себе представить.

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Комментарии
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Evgenija Palette
И, ведь, находятся ДЕВКИ, которые рассматривают этих нелюдей как романтический предмет обожания... Непредставимо...
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7 час.
ВК
Виталий Кор
Так кто все это допустил? Почему при перевороте в Киеве войска туда не бросили ? Или опять красные линии которых нет только полоски коричневые на трусах остались.
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3 час.
СК
Сергей Красулин
Смерть фашистским окупантам! Лозунг не потерял актуальности!
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3 час.

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