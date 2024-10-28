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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о штрафах: «Не собираюсь ныть. Я пилотирую так, как считаю нужным»

Пилот «Ред Булл» не собирается менять подход к пилотажу и признался, что его больше волнует упавший темп болида.

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