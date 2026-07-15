"Ведомости": в России уменьшился спрос на внутренний туризм

В России сократился спрос на внутренний туризм. Об этом сообщает газета "Ведомости". Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что количество поездок в первые шесть месяцев нынешнего года сократилось на 3% год к году, до 40,1 млн поездок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии